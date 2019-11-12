ВЦИОМ: Россиян беспокоят падение доходов, социальная несправедливость и вероятность лишиться бесплатной медпомощи

Россиян больше всего беспокоят снижение доходов, социальная несправедливость, а также вероятность лишиться бесплатной медицинской помощи, — показал опрос ВЦИОМ. При этом все меньше респондентов боятся международных конфликтов, потери работы и роста преступности, — отмечает РБК.

Опрос проводился в конце октября, в нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет.