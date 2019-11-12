Добыча нефти в России — одна из самых дорогих в мире

К такому выводу пришли специалисты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии. Чтобы добыть баррель нефти в России нужно вложить 42 доллара. Еще больше тратят нефтяники Казахстана, США, Анголы, Азербайджана, Индии и Китая.

В Саудовской Аравии и Кувейте добыча барреля нефти обходится примерно в 17 долларов. Нефтедобыча в этих странах признана самой дешевой.