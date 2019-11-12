Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина сменил владельца

Как сообщает РБК, сто процентов акций теперь принадлежит компании «Корпорация развития». Она принадлежит Екатерине Росликовой, учредительницы благотворительного фонда в Томске.

Ранее Мещанский суд Москвы обязал «Конкорд» выплатить компенсации родителям детей, переболевшим дизентерией в московских школах и детских садах зимой 2019 года.