Россиянина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, — сообщает РИАВ со ссылкой на адвоката. До этого израильский суд приостановил процесс экстрадиции. По данным израильских СМИ, решение было принято после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар — она осуждена в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Буркова задержали в аэророрту имени Бен-Гуриона по запросу США в декабре 2015 года. Американские власти обвиняли его в кибер-преступлениях. Москва добивалась выдачи Буркова в Россию, чтобы судить на родине.