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08:31, 12 ноября 2019

Губернатор Артамонов утверждает, что Путин поддержал идею празднования окончания «Великого стояния на реке Угре»

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов утверждает, что президент Путин поддержал идею празднования окончания «Великого стояния на реке Угре» в 1480-м году, которое, как считается, положило конец татаро-монгольскому игу.
Артамонов выразил надежду что этот праздник скоро станет общероссийским. В Калужской области эту дату отмечают с 2017 года. В рамках празднования проводят реконструкцию сражения, — сообщает ТАСС.

Стоит напомнить, что против появления нового праздника выступают власти Татарстана. По их мнению, праздник разъединит русских и татар и вызовет негативные общественно-политические последствия.



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