Конституционный суд счел законным изъятие имущества у родственников и знакомых коррупционеров, которые не смогут доказать законность приобретения.

Об этом говорится в определениях КС по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и бывших подруг, — пишет газета «Ведомости».

В 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у заявителей имущество на 9 миллиардов рублей. Суд посчитал, что официальные заработки Захарченко и членов его семьи не позволяли приобретать автомобили и недвижимость в таком количестве.