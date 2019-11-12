Компания Google втайне от пациентов и врачей собирает мед. данные в лечебных учреждениях в 21 американском штате

Компания Google втайне от пациентов и врачей собирает медицинские данные в лечебных учреждениях в 21 американском штате. Проект стартовал в прошлом году, — сообщает Уолл-Стрит Джорнал.

Ранее стало известно, что некоторые популярные фитнес-трекеры и мобильные приложения из раздела «Здоровье» годами собирали данные о пользователях Фейсбук. Социальная сеть моментально узнавала об изменениях веса человека, его сердечном ритме или менструальном цикле, как только пользователь вводил эти данные в телефон.