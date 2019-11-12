В украинском городе Славянске скончался ветеран Великой Отечественной войны Семен Усачев

9 мая 1945 года фотограф запечатлел момент, когда Усачев написал мелом дату и свою фамилию на Рейхстаге. Спустя 40 лет снимок стал открыткой, которая вышла тиражом полтора миллиона экземпляров.

Семену Усачеву было 94 года, — сообщает Znak.com.