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07:15, 12 ноября 2019

В Китае в результате нападения пострадали более 50 детей

Мужчина распылил в детском саду едкое химическое вещество, сообщает агентство «Синьхуа». Это произошло в провинции Юньнань на юго-западе страны. Подозреваемый задержан.



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