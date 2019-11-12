Эво Моралес вылетел из Боливии на борту самолета ВВС Мексики

Его жизнь вне опасности, сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард. Ночью стало известно, что Мексика предоставила политическое убежище теперь уже бывшему президенту Боливии. В воскресенье Эво Моралес объявил об отставке после массовых протестов.