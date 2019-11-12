Сегодня в Континентальной хоккейной Лиге состоится матч, который всегда собирает максимальную аудитории

ЦСКА встречается со Спартаком.

Команды играют на ЦСКА-арене. Спартаковские болельщики были категорически против того, чтобы выступать на льду заклятого врага, но пришлось смириться. Матч будет домашним для обоих клубов, хотя формально армейцы выступят принимающей стороной. ЦСКА лидирует в Западной конференции, подтверждая титул обладателя Кубка Гагарина, но сейчас дела у команды идут не блестяще. Из пяти последних встречах команда выиграла только два, прервав победную серию из семи поединков поражением от финского Йокерита. Спартак напротив, выиграл шесть матчей подряд. Главный тренер клуба Олег Знарок повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии и был близок к тому, чтобы переписать его на себя, но команда уступила владивостокскому Адмиралу 3-4.

Матч между ЦСКА Спартаком покажет канал Матч ТВ, начиная с 19 часов.