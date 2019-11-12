Дональд Трамп намерен отложить введение пошли на автомобили из ЕС на полгода

Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на источник. Президент США заявил о возможном введении таких пошлин в феврале. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 миллиардов евро.