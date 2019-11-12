Дональд Трамп намерен отложить введение пошли на автомобили из ЕС на полгода

Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на источник. Президент США заявил о возможном введении таких пошлин в феврале. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 миллиардов евро.
2019-11-12T07:00:00+03:00
2019-11-12T07:05:58+03:00
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07:00, 12 ноября 2019
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