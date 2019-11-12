Следы урана обнаружили еще на одном объекте в Иране

Об этом заявили эксперты Международного агентства по атомной энергии.

Эксперты обнаружили частицы природного урана на объекте, о котором Иран не сообщил агентству", — об этом говорится в отчете МАГТЭ. Выдержки из него приводит агентство France-Presse. В докладе отмечается, что речь идет об уране «техногенного происхождения». При этом, где именно расположен объект, не уточняется. Эксперты МАГАТЭ также подтвердили, что Иран возобновил обогащение урана на объекте в Фордо. Это было сделано в рамках очередного этапа по сокращению Тегераном своих обязательств в рамках ядерной сделки. Согласно Совместному Всеобъемлющему плану действий, власти страны должны были превратить объект в Фордо в ядерный, физический и технологический центр, который функционировал бы исключительно для получения стабильных изотопов для гражданских целей. Однако после того, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и ввели санкции против Ирана, Тегеран начал сокращать свои обязательства, в том числе отказался перепрофилировать объект.

В Тегеране заявляли, что обогащать уран они будут под контролем МАГАТЭ. Причем все действия обратимы, и если остальные участники сделки вернутся к выполнению договоренностей, Иран откажется от своих планов.