Паропровод взорвался на заводе «Балтика» в Петербурге. В результате происшествия пострадали два человека.
Сейчас завод продолжает работать в штатном режиме.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Паропровод взорвался на заводе «Балтика» в Петербурге. В результате происшествия пострадали два человека.
Сейчас завод продолжает работать в штатном режиме.
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…