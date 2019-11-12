Возможные сторонники Эво Моралеса сожгли в Боливии полицейский участок

Это произошло в департаменте Санта-Крус, сообщает газета Los Tiempos. Есть ли пострадавшие, не уточняется. Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье под давлением армии объявил, что уходит в отставку. До этого были три недели протестов против нарушений на президентских выборах. Мексика предоставила Моралесу политическое убежище, а власти Перу согласились открыть воздушное пространство, чтобы бывший лидер Боливии смог покинуть страну.