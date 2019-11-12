Конституционный суд разрешил изымать имущество у любого гражданина, если не он не доказал его законность

Как пишут «Ведомости», об этом говорится в определениях суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. Они усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников. Ранее по делу Захарченко было изъято имущество на 9 миллиардов рублей.
2019-11-12T06:45:00+03:00
2019-11-12T06:47:19+03:00
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06:45, 12 ноября 2019
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