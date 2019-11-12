Конституционный суд разрешил изымать имущество у любого гражданина, если не он не доказал его законность

Как пишут «Ведомости», об этом говорится в определениях суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. Они усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников. Ранее по делу Захарченко было изъято имущество на 9 миллиардов рублей.