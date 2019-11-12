Ключевой свидетель обвинения по делу бывшего начальника ЦСКА сам стал подозреваемым

Актер Алексей Огурцов был допрошен в новом статусе, сообщает источник ТАСС. По его словам, именно из-за показаний Огурцова был задержан по подозрению в получении взяток на 23 миллиона рублей бывший глава Центрального спортивного клуба армии Михаил Барышев. По данным ТАСС, свидетелем по этому делу проходит олимпийская чемпионка и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Хоркина, которая входила в руководство ЦСКА.