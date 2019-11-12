СПбГУ увольняет доцента Олега Соколова, которого обвинили в жестоком убийстве аспирантки

Университет шокирован этим чудовищным преступлением, заявили в вузе. При этом в СПбГУ отрицают, что студенты ранее жаловались руководству университета на рукоприкладство со стороны Соколова, передает «Интерфакс» Известный специалист по наполеоновским войнам был задержан в Петербурге в субботу. Соколова достали из реки Мойки, в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. 63-летнего историка обвиняют в убийстве и расчленении своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, с которой он был в любовной связи.
2019-11-12T06:30:00+03:00
2019-11-12T06:31:39+03:00
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06:30, 12 ноября 2019
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