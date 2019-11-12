Самолет мексиканских ВВС вылетел из Боливии в Мексику с Эво Моралесом

Об этом сообщил мексиканский МИД. Страна предоставила политическое убежище бывшего лидеру Боливии. Эво Моралес, который был у власти в Боливии с 2006 года, в воскресенье под давлением армии объявил, что уходит в отставку. До этого были три недели протестов против нарушений на президентских выборах.