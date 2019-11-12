Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл первую ракету мира Рафаэля Надаля

33-летний испанец уступил 22-летнему сопернику в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. В мировом рейтинге Зверев на седьмом месте.