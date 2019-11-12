Секретарь Совбеза Николай Патрушев считает, что Запад пытается разобщить народы СНГ

Бывший глава ФСБ написал об этом в «Российской газете». Он утверждает, что взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия, подвергается дискриминации русский язык, искажается и очерняется совместная история стран Содружества независимых государств, передает РИА.