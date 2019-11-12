Госдума сегодня рассмотрит законопроект, разрешающий в некоторых случаях использование свастики

Ко второму чтению формулировку расширили. Если сначала речь шла только о книгах, кино, произведениях искусства, а также в СМИ, то теперь предлагается разрешить демонстрацию нацистской символики где бы то ни было при условии осуждения нацизма, передает ТАСС. Соавтор законопроекта, глава комитета по культуре Елена Ямпольская ранее объяснила, что из-за действующего запрета все отечественные фильмы о войне должны быть запрещены.
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