Госдума сегодня рассмотрит законопроект, разрешающий в некоторых случаях использование свастики

Ко второму чтению формулировку расширили. Если сначала речь шла только о книгах, кино, произведениях искусства, а также в СМИ, то теперь предлагается разрешить демонстрацию нацистской символики где бы то ни было при условии осуждения нацизма, передает ТАСС. Соавтор законопроекта, глава комитета по культуре Елена Ямпольская ранее объяснила, что из-за действующего запрета все отечественные фильмы о войне должны быть запрещены.