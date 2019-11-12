Трое обвиняемых по так называемому «пензенскому делу» объявили голодовку

Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин потребовали возобновить расследование по их заявлениям о пытках в ФСБ. Это произошло на заседании в Приволжском окружном военном суде, сообщает издание «7×7». По словам Сагынбаева, ложные показания были даны не просто из-за угроз, а из-за того, что он чувствовал, будто с него снимают кожу заживо.

Уголовное дело о создании якобы террористического сообщества было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. Шесть человек были задержаны в Пензе, еще трое – в Петербурге.