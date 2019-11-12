Более 900 авиарейсов отменены в Чикаго из-за мощного снегопада

Самолет компании American Airlines при посадке выкатился за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, передает телеканал АВС. По его данным, в городе выпало 12 см снега. Ожидаются двадцатиградусные морозы. Циклон сегодня может добраться до Нью-Йорка и Вашингтона.