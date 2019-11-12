По словам секретаря Совета безопасности, особую озабоченность вызывает такая деятельность в странах СНГ. Патрушев написал об этом в своей статье в «Российской газете».
Производство и хранение биологического оружия запрещено международными конвенциями.
Николай Патрушев обвинил США в создании сети лабораторий, где может производиться биологическое оружие
По словам секретаря Совета безопасности, особую озабоченность вызывает такая деятельность в странах СНГ. Патрушев написал об этом в своей статье в «Российской газете».