Власти Перу согласились открыть воздушное пространство, чтобы Эво Моралес улетел из Боливии в Мексику

Это сообщил избранный президент Аргентины Альберто Фернандес. Он поблагодарил лидеров Перу и Мексики.

Накануне поздно вечером глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард сообщил, что его страна предоставила политическое убежище бывшему лидеру Боливии.

Эво Моралес был у власти с 2006 года. После трех недель протестов против фальсификаций итогов президентских выборов он под давлением армии объявил об отставке.