Это сообщил избранный президент Аргентины Альберто Фернандес. Он поблагодарил лидеров Перу и Мексики.
Накануне поздно вечером глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард сообщил, что его страна предоставила политическое убежище бывшему лидеру Боливии.
Эво Моралес был у власти с 2006 года. После трех недель протестов против фальсификаций итогов президентских выборов он под давлением армии объявил об отставке.
Власти Перу согласились открыть воздушное пространство, чтобы Эво Моралес улетел из Боливии в Мексику
Это сообщил избранный президент Аргентины Альберто Фернандес. Он поблагодарил лидеров Перу и Мексики.