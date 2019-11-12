СПбГУ увольняет доцента Олега Соколова, которого обвинили в жестоком убийстве аспирантки

Университет шокирован этим чудовищным преступлением, заявили в вузе. При этом в СПбГУ отрицают, что студенты ранее жаловались руководству университета на рукоприкладство со стороны Соколова, передает «Интерфакс».

Известный специалист по наполеоновским войнам был задержан в Петербурге в субботу. Соколова достали из реки Мойки, в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. 63-летнего историка обвиняют в убийстве и расчленении своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, с которой он был в любовной связи.