Парламент Боливии сегодня официально оформит отставку президента Эво Моралеса

Депутаты соберутся на чрезвычайное заседание. Ожидается, что будут объявлены досрочные президентские и парламентские выборы.

Эво Моралес, который был у власти с 2006 года, объявил об отставке в воскресенье после трех недель протестов против фальсификаций на президентских выборах. Моралес не смог покинуть Боливию. Глава МИДа Мексики сообщил этой ночью, что страна предоставила бывшему лидеру политическое убежище.