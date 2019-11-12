Депутаты соберутся на чрезвычайное заседание. Ожидается, что будут объявлены досрочные президентские и парламентские выборы.
Эво Моралес, который был у власти с 2006 года, объявил об отставке в воскресенье после трех недель протестов против фальсификаций на президентских выборах. Моралес не смог покинуть Боливию. Глава МИДа Мексики сообщил этой ночью, что страна предоставила бывшему лидеру политическое убежище.
Парламент Боливии сегодня официально оформит отставку президента Эво Моралеса
Депутаты соберутся на чрезвычайное заседание. Ожидается, что будут объявлены досрочные президентские и парламентские выборы.