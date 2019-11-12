Обвиняемый в хакерстве россиянин Алексей Бурков экстрадирован из Израиля в США

Об этом сообщает 12-й израильский телеканал. Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда прилетел в Израиль в качестве туриста. В США его обвиняют в кибермошенничестве с кредитными картами.

По сведениям израильских СМИ, Россия якобы предлагала Израилю обменять Буркова на задержанную в транзитной зоне «Шереметьева» израильтянку Нааму Иссахар. По обвинению в контрабанде наркотиков ее приговорили в России к 7,5 годам колонии. Помиловать ее просил Владимира Путина израильский премьер Беньямин Нетаньяху.