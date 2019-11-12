В России снимут фильм о спасении в Сирии экипажа Су-24, сбитого турецким истребителем

По его словам, цель не в кассовых сборах, а в воспитании подрастающего поколения. Съемки должны начаться в следующем году.

Турция сбила российский бомбардировщик четыре года назад. В Анкаре заявили, что самолет вторгся в воздушное пространство страны. Пилот был убит огнем с земли, а штурман попал в плен к боевикам, его позже спасли.