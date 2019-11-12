По его словам, цель не в кассовых сборах, а в воспитании подрастающего поколения. Съемки должны начаться в следующем году.
Турция сбила российский бомбардировщик четыре года назад. В Анкаре заявили, что самолет вторгся в воздушное пространство страны. Пилот был убит огнем с земли, а штурман попал в плен к боевикам, его позже спасли.
В России снимут фильм о спасении в Сирии экипажа Су-24, сбитого турецким истребителем
По его словам, цель не в кассовых сборах, а в воспитании подрастающего поколения. Съемки должны начаться в следующем году.