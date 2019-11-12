Компания SpaceX запустила на орбиту 60 спутников для глобального интернета

Первая ступень ракеты-носителя после старта успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Это второй по счету запуск для реализации проекта Starlink. Всего компания Илона Маска намерена запустить 12 тысяч миниспутников. Общие затраты оцениваются в 10 миллиардов долларов.