В Литве вступил в силу закон, который позволяет обмен с другими странами осужденными за шпионаж

Его принял на прошлой неделе парламент. В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва якобы пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст России осужденного два года назад россиянина Николая Филипченко, а Россия — литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.