Союз журналистов поддержал инициативу по защите сотрудников СМИ

Глава организации Владимир Соловьев сказал, что приветствует предложение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Он отметил, что Союз журналистов будет сотрудничать с омбудсменом, передает ТАСС.

Татьяна Москалькова предложила ввести в российское законодательство понятие «процессуальный иммунитет» для журналистов-расследователей. По ее словам, эта мера могла бы укрепить заложенное Конституцией право на свободу мысли и слова.