Тверской суд Москвы заочно арестовал журналиста «Росбалта», обвиняемого в клевете на миллиардера Алишера Усманова

Решение вынесла судья Елена Булгакова. Сотрудник информационного агентства Александр Шварев также обвиняется в вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева.

Журналист Александр Шварев сказал ТАСС, что вину не признает, обвинение отвергает, а уголовное преследование связывает со своими материалами об уголовном деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова.

Содержание публикаций об Алишере Усманове, из-за которых возбуждено дело о клевете, следствие не раскрыло.

Адвокат журналиста Игорь Бушманов заявил, что дело сфальсифицировано и основано на ложном доносе. По его словам, Шварев находится на лечении в Риге.