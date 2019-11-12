Это объявил глава МИДа страны Марсело Эбрард. Он отметил, что Мексика расценивает события в Боливии как государственный переворот, передает агентство «Рейтер». Где находится Моралес, министр не уточнил, но ранее говорил, что для него открыты двери мексиканского посольства в столице Боливии.
Эво Моралес, который был на посту президента с 2006 года, на днях подал в отставку под давлением армии и оппозиции. Этому предшествовали массовые акции протеста из-за итогов выборов, на которых, по решению Высшего избирательного суда, победил Моралес. По некоторым данным, покинуть Боливию ему не удалось.
Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
Это объявил глава МИДа страны Марсело Эбрард. Он отметил, что Мексика расценивает события в Боливии как государственный переворот, передает агентство «Рейтер». Где находится Моралес, министр не уточнил, но ранее говорил, что для него открыты двери мексиканского посольства в столице Боливии.