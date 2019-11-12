Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу

Это объявил глава МИДа страны Марсело Эбрард. Он отметил, что Мексика расценивает события в Боливии как государственный переворот, передает агентство «Рейтер». Где находится Моралес, министр не уточнил, но ранее говорил, что для него открыты двери мексиканского посольства в столице Боливии.

Эво Моралес, который был на посту президента с 2006 года, на днях подал в отставку под давлением армии и оппозиции. Этому предшествовали массовые акции протеста из-за итогов выборов, на которых, по решению Высшего избирательного суда, победил Моралес. По некоторым данным, покинуть Боливию ему не удалось.