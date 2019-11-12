Данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ утекли в сети

База данных вкладчиков банка ВТБ, состоящая из пяти тысяч строк выставлена на продажу на специализированном форуме в интернете. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия».

Как уточнили в издании, объявление о продаже данных вкладчиков ВТБ появилось на

форуме 7 ноября. Продавец утверждает, что данные актуальны на конец 2019 года. База

состоит из пяти тысяч строк, при этом три тысячи из них можно приобрести

непосредственно у человека, опубликовавшего объявление, при продаже еще двух тысяч

указанный продавец является посредником. Продавец сообщил «Известиям», что одна строка

из списка «первичных» данных стоит 10 рублей, «вторичные» — шесть рублей за строку.

«В распоряжении «Известий» оказался тестовый фрагмент базы данных. В нем содержится

персональная информация о 21 вкладчике: его ФИО, домашний адрес и индекс, номер

телефона (в некоторых записях — мобильный и домашний) и сумма вклада, которая

начинается от 1 млн рублей. В нескольких строчках также содержится электронная почта

клиента», — говорится в публикации газеты.

Несколько указанных в базе клиентов подтвердили «Известиям» наличие действующего

депозита в ВТБ. При этом в банке газете заявили, что информация из базы данных,

представленной на черном рынке, актуальна по состоянию на 2016 год.