База данных вкладчиков банка ВТБ, состоящая из пяти тысяч строк выставлена на продажу на специализированном форуме в интернете. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия».
Как уточнили в издании, объявление о продаже данных вкладчиков ВТБ появилось на
форуме 7 ноября. Продавец утверждает, что данные актуальны на конец 2019 года. База
состоит из пяти тысяч строк, при этом три тысячи из них можно приобрести
непосредственно у человека, опубликовавшего объявление, при продаже еще двух тысяч
указанный продавец является посредником. Продавец сообщил «Известиям», что одна строка
из списка «первичных» данных стоит 10 рублей, «вторичные» — шесть рублей за строку.
«В распоряжении «Известий» оказался тестовый фрагмент базы данных. В нем содержится
персональная информация о 21 вкладчике: его ФИО, домашний адрес и индекс, номер
телефона (в некоторых записях — мобильный и домашний) и сумма вклада, которая
начинается от 1 млн рублей. В нескольких строчках также содержится электронная почта
клиента», — говорится в публикации газеты.
Несколько указанных в базе клиентов подтвердили «Известиям» наличие действующего
депозита в ВТБ. При этом в банке газете заявили, что информация из базы данных,
представленной на черном рынке, актуальна по состоянию на 2016 год.
Данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ утекли в сети
База данных вкладчиков банка ВТБ, состоящая из пяти тысяч строк выставлена на продажу на специализированном форуме в интернете. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия».