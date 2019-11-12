База данных ВТБ из 5 тысяч строк утекла в интернет

На черном рынке появилась информация вкладчиках, пишут «Известия». По данным газеты, сообщение о продаже появились на специализированном форуме 7 ноября. Продавец сказал изданию, что три тысячи записей «из первых рук» продаются по десять рублей за строку, еще две тысячи «из вторых» — по шесть рублей.

В то же время в пресс-службе банка сообщили РИА Новости, что в ходе расследования выяснили, что «речь идет о единичных сведениях», актуальных по состоянию на 2016 год. Всех клиентов, чьи данные могли быть скомпрометированы, предупредили о случившемся. Их информационной безопасности ничего не угрожает.