Президент США Дональд Трамп поприветствовал отставку президента Боливии Эво Моралеса

Он назвал это поворотным моментом для демократии в Западном полушарии и важным сигналом для «нелегитимных» властей Никарагуа и Венесуэлы. «Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу за его стремление к свободе, а боливийским военным — за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию», — говорится в заявлении главы Белого дома. В свою очередь в Госдепартаменте сказали, что у США нет предпочтений среди кандидатов на пост президента Боливии. Вашингтон фокусируется на том, чтобы были соблюдены демократические процедуры. Избрание нового главы государства должно проходить в соответствии с действующей конституцией страны, подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что второй вице-спикер сената Боливии

Жанин Аньес, которой теперь должно перейти руководство страной, рассчитывает на проведение президентских выборов до 22 января.

Моралес заявил об отставке накануне, его об этом попросили вооруженные силы страны. Они объяснили это необходимостью обеспечения стабильности в государстве. Этому предшествовали массовые протесты, начавшиеся после выборов 20 октября. Оппозиция не признала победы Моралеса в первом туре. Теперь уже бывший глава государства, а также ряд стран — Венесуэла, Куба и Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.