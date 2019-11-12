Сразу несколько судебных заседаний пройдут в столице по так называемому «московскому делу»

Молодых людей обвиняют по статье о применении насилия против полиции.

Самариддин Раджабов – 21-летний молодой человек, который, по версии следствия, в ходе протестов 27 июля кинул в сторону полицейских пластиковую бутылку. Бутылка ни в кого не попала, упала на асфальт и тем самым напугала полицейских. Потерпевшими проходят трое сотрудников МВД. Раджабова в суде среди прочих поддерживает рэпер Оксимирон. Не так давно он представил совместную песню с фигурантом, сделанную из текстов и диктофонных записей подсудимого.

Еще один подсудимый Никита Черцов на той же акции якобы толкнул силовика в грудь, причинив ему боль. Дела обоих уже начали рассматривать по существу. Черцову и Раджабову грозят тюремные сроки. Слушания пройдут в Тверском суде.

Тот же Тверской суд приступает к рассмотрению дела Павла Новикова. Следствие считает, что он ударил полицейского пластиковой бутылкой по голове. Фигуранты содержатся под стражей.