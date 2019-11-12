Против экс-главы ЦСКА Барышева, арестованного по делу о взятках, возбудили уголовное дело о попытке побега

Против бывшего главы ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по делу о взятках на 23,5 миллиона рублей, возбудили уголовное дело о попытке побега. Об этом сообщил следователь на заседании по продлению Барышеву меры пресечения. Суд оставил его под стражей до 16 февраля. По словам следователя, экс-глава ЦСКА попытался сбежать 30 октября, он хотел оказать давление на свидетелей и покинуть Россию в случае привлечения к уголовной ответственности. Защитники бывшего начальника клуба рассказали, что инцидент произошел в здании Главного военно-следственного управления Следственного комитета. Барышев «пробежал по коридору, добежал до лестницы и остановился, однако никакого побега он совершать не собирался, это просто глупо», — заметил адвокат.

Барышева задержали в ноябре прошлого года. Следствие считает, что он получил деньги за содействие заключению контрактов на поставку товаров и услуг к Всемирным военным играм в Сочи в 2017 году. Барышев не признал своей вины и заявил, что «стал жертвой оговора».