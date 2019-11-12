Фигуранты дела Сети объявили голодовку. Они требуют расследовать пытки в ФСБ

Трое фигурантов дела «Сети» объявили голодовку, требуя начать проверку по их заявлениям о пытках. Организация «Сеть»*, в создании которой обвиняются молодые люди, признана террористической и запрещена на территории России.

Первым голодовку объявил Арман Сагынбаев, в ходе судебного заседания потребовав от прокурора инициировать проверку по факту пыток. Сагынбаев подчеркнул, что откажется от пищи, пока не начнутся допросы всех, кто был этому свидетелем, пока не будут проведены экспертиз, которые в том числе подтвердили бы, что фигурантов насилием принуждали дать ложные показания. Сагынбаев подчеркнул, что это единственный способ доказать свою невиновность. Его слова приводит пензенское издание 7x7. Оно сообщает, что голодовку также объявили еще двое фигурантов – Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин. В 2017 и 2018 годах в Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. Следствие считает, что они планировали устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Несколько обвиняемых заявили, что к ним применялись пытки, в частности – из них выбивали показания электрошокером. В правозащитном центре «Мемориал» это дело признали политически мотивированным.

Еще один обвиняемый по делу «Сети» Виктор Филинков начал голодать в конце октября в знак солидарности со всеми политзаключенными. Неделю назад его гсопитализировали с подозрением на желтуху.