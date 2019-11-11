Фонд борьбы с коррупции обратил внимание на имущество прокурора Москвы Попова и обнаружил заграничную недвижимость

Фонд борьбы с коррупции обратил внимание на имущество прокурора Москвы Дениса Попова и обнаружил заграничную недвижимость, сообщил политик Алексей Навальный.

Алексей навальный сказал, что надо рассматривать это расследование как небольшой вклад в кампанию против «Московского дела» , поскольку именно прокурор Денис Попов является одним из ключевых его организаторов и исполнителей..