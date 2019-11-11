Силовики сегодня вновь нагрянули в театральное пространство «Скороход»

Там проходит фестиваль феминистского искусства «Ребра Евы».

Об этом рассказала «Фонтанке» организатор мероприятия Леда Гарина. По ее словам, полицейские сказали, что будут контролировать наличие там несовершеннолетних. Они намерены проверить бар. Силовики пригрозили, что если организаторы будут обращаться к правозащитникам, то они вызовут людей в масках, всех построят по стенке, а потом найдут способ их закрыть.

Накануне силовики уже приходили в «Скороход» по жалобе провокатора Тимура Булатова. Они потребовали договор аренды на помещение, выдали представителям дирекции театральной площадки предписание проверять документы у посетителей и обещали приходить каждый день.