Профессор ВШЭ Гусейнов, критиковавший русский язык в современных московских СМИ, сообщил об угрозах в свой адрес

Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, критиковавший русский язык в современных московских СМИ, сообщил об угрозах в свой адрес. По его словам, некоторые доменные имена авторов находятся за пределами России. В интервью «МБХ медиа» он пояснил, что одна из главных причин того, о чем он написал — агрессия в языке. «Эта агрессия дает о себе знать, когда человек не может найти аргументов. Тогда он объявляет, что дождется тебя «с ледорубом» и «поговорит по-свойски»», — отметил Гусейнов.
2019-11-11T23:03:00+03:00
2019-11-11T23:10:58+03:00
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23:03, 11 ноября 2019
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