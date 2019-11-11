Суд Петербурга отказался лишать родительских прав женщину с ВИЧ, которая кормила своего новорожденного ребенка грудью. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Ольгу Кривонос. Петербурженка, чье имя не называется, узнала о своем диагнозе примерно за год до родов. В мае этого года она родила мальчика, отказалась давать ему профилактическое лечение и начала кормить грудью, хотя грудное вскармливание — один из способов передачи ВИЧ.

Из-за этого уже на второй день после родов ребенка у матери забрали. Полиция сочла, что она поставила его в опасность, было возбуждено уголовное дело. Органы опеки подали иск о лишении женщины родительских прав. Она объяснила свои действия недостатком знаний про ВИЧ и заявила о готовности лечиться. В сентябре суд удовлетворил иск отца ребенка и передал мальчика из дома малютки назад в семью. У ребенка ВИЧ-инфекцию не выявили.