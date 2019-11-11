Комбинат питания «Конкорд» — основной актив петербургского бизнесмена Пригожина — разделили на две равные части

Половина осталась у владельца, вторую половину 30 октября купило юрлицо «Корпорация развития». Им владеет 27-летняя уроженка Кемеровской области Екатерина Станиславовна Росликова, пишет «Настоящее время» со ссылкой на данные сервиса «Контур-Фокус».

Согласно открытым данным, в 2015 году Росликова избиралась в гордуму Томска, а в 2017-м — в совет сельского поселения в Томском районе от ЛДПР. Местные СМИ упоминали Росликову как соучредителя приюта для бездомных собак «Добрые руки» в деревне Новомихайловка. Источник в томском отделении ЛДПР сообщил, что два года назад Росликова уехала в Петербург и устроилась юристом в компанию «Мегалайн». Одноименная компания входит в бизнес-империю Пригожина и, как сообщалось, построила часовню и базу для наемников в Краснодарском крае.

Ни Росликова, ни представители Пригожина информацию о разделе компании «Конкорд» не прокомментировали.