В Ливане завтра пройдет всеобщая забастовка. Будут закрыты все банковские учреждения, школы, колледжи и университеты. Об этом сообщил новостной портал «Ан-Нашра». По его информации, к акции протеста присоединятся госслужащие и члены синдиката свободных профессий. Пока неизвестно, прекратят ли свою забастовку владельцы бензоколонок в Бейруте, она началась в субботу и привела к появлению длинных очередей возле АЗС по всему городу.
2019-11-11T22:32:00+03:00
2019-11-11T22:32:43+03:00
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22:32, 11 ноября 2019
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