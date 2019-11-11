Франция, Германия и Великобритания выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана возобновить обогащение урана на ядерном объекте Фордо. Страны призвали иранские власти не отказываться от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщает Рейтер со ссылкой на совместное коммюнике трех государств. Они также призвали Иран в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.

Ранее сегодня представитель постпредства Ирана при ООН Али Насимфар, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвященном сотрудничеству с МАГАТЭ, заявил, что Тегеран намерен продолжать каждые 60 дней сокращать выполнение своих обязательств по ядерному соглашению, пока оставшиеся участники договора не предпримут практические шаги для его сохранения.