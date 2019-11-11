В выборах главного редактора «Новой газеты» 15 ноября примут участие три человека.

Это нынешний главред Сергей Кожеуров, председатель редакционного совета Дмитрий Муратов и журналист Илья Азар. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. Азар пояснил в Фейсбуке, что выдвинул свою кандидатуру, узнав, что на эту должность претендуют только Кожеуров и Муратов, каждый из которых уже руководил редакцией газеты.