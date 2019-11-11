Два человека задержаны по подозрению в призывах к экстремистской деятельности и угрозах убийством судье Мосгорсуда

Два человека задержаны по подозрению в призывах к экстремистской деятельности в интернете и угрозах убийством судье Мосгорсуда. Это ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в ближайшее время следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать об аресте. Имя судьи, в чей адрес поступали угрозы, не называется.
2019-11-11T22:30:00+03:00
2019-11-11T22:39:52+03:00
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22:30, 11 ноября 2019
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